Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ci sarà anche Freccia Nera? Nuovo rumor

Sono mesi che rumor e indiscrezioni vorrebbero l'esordio degli Illuminati in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e adesso nuove informazioni trapelate in rete punterebbero alla presenza nel film di Sam Raimi di Freccia Nera, il celebre leader degli Inumani.

Dopo le voci sulla presenza di Mr Fantastic dei Fantastici Quattro e gli ormai celebri leak sul ritorno di Charles Xavier di Patrick Stewart, il noto portale Murphy's Multiverse ha riproposto uno scoop di Fandomwire secondo il quale Freccia Nera farà il suo debutto nel MCU in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Secondo le informazioni note al sito, il personaggio dovrebbe essere presentato come una Variante del Multiverso che fa parte del gruppo degli Illuminati. Va da sé che, qualora dovesse dimostrarsi veritiero, allora il rumor anticiperebbe anche una grossa differenza tra gli Illuminati del MCU e quelli dei fumetti: nel mondo Marvel Comics, infatti, gli Illuminati si occupano di gestire segretamente gli affari della Terra, mentre in base alla descrizione del ruolo di Freccia Nera nel MCU avranno il compito di tenere a bada i problemi del Multiverso.

Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni, attualmente il nome dell'attore scelto per il ruolo di Freccia Nera sarebbe sconosciuto, e non è neppure chiaro se il personaggio sarà lo stesso che i fan hanno incontrato nella serie Inhumans della ABC, che è andata in onda per una stagione prima di essere cancellata dalla rete. In quello show, Freccia Nera fu interpretato da Anson Mount, ma al momento l'identità del Freccia Nera di Doctor Strange 2 è sconosciuta.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness uscirà il 4 maggio 2022 in Italia. Il film è stato diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams e Xochitl Gomez.