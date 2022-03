Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nuova foto conferma gli Illuminati!

Dopo settimane di speculazione, è stato confermato che gli Illuminati debutteranno durante Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il prossimo film del Marvel Universe con protagonista Benedict Cumberbatch.

Come potete vedere nella foto postata in calce all'articolo, infatti, in un inserto del più recente numero della rivista Empire, che ha dedicato la cover a Doctor Strange 2, un trafiletto dedicato al film cita espressamente gli Illuminati, confermando di fatto i sospetti dei fan. Ovviamente non si fanno nomi, dunque per adesso è impossibile stabilire quali supereroi comporranno la versione live-action del super-gruppo Marvel: uno dei principali indiziati, come saprete, è il Professor Charles Xavier di Patrick Stewart, anticipato dal trailer anche nella versione italiana, dove il misterioso personaggio calvo ripreso di spalle è stato doppiato da Ennio Coltorti, che ha prestato la voce al leader degli X-Men in tutti i film della saga cinematografica prodotta dalla ex Fox.

Ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà in Italia a partire dal 3 maggio, solo al cinema: il film è diretto da Sam Raimi su una sceneggiatura di Michael Waldron, già autore di Loki per il MCU, e proseguirà la 'sotto-trama' del Multiverso che ha già giocato un ruolo cruciale negli eventi di Spider-Man: No Way Home, What If, lo stesso Loki e WandaVision.

Secondo voi quali saranno i componenti degli Illuminati? Ditecelo nei commenti.