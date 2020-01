Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nel film ci sarà anche Miss America?

Come riportato da The Illuminerdi (via ScreenRant), i Marvel Studios starebbero cercando una "ragazza ispanica adolescente" per un ruolo da protagonista nell'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

E nonostante nei fumetti Marvel ci siano anche altri personaggi che potrebbero adattarsi a quel profilo, la voce diffusa nelle ultime ore riguarda il possibile coinvolgimento di America Chavez, soprattutto perché lo status di protagonista fa pensare che avrà un ruolo rilevante nella storia. In passato c'erano già state voci riguardo l'arrivo di Miss America nel MCU, quindi questa nuova andata di informazioni potrebbero fungere da conferma.

Il rumor tra l'altro si adatterebbe perfettamente con quanto sappiamo in relazione all'arrivo degli Young Avengers nella Fase 4 del MCU: Kate Bishop ad esempio sarà la co-protagonista della serie Hawkeye per Disney+, mentre è stato riferito che WandaVision introdurrà Hulkling, Wiccan e Speed. Se tutti questi personaggi dovessero effettivamente apparire nella Fase 4, la Marvel potrebbe aver pensato di farli riunire per un film o addirittura uno show televisivo crossover.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e soprattutto chi i Marvel Studios sceglieranno per il ruolo richiesto. Sempre nella notte è stato rivelato che la casa di produzione è a lavoro su altre due serie tv per il servizio di streaming on demand, una delle quali sarebbe un adattamento del fumetto Secret Invasion.

Doctor Strange 2 arriverà a maggio 2021. Presto sarà annunciato un nuovo regista, mentre la prima sinossi ufficiale è già stata rivelata.