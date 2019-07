Doctor Strange in the Multiverse of Madness è il film più atteso della Fase 4

A quanto pare, in un recente sondaggio pubblicato da IGN, Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato eletto come il film più atteso della Fase 4 del MCU.

Il sequel diretto da Scott Derrickson che vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni mistici dello Stregone Supremo, ha superato la concorrenza degli altri progetti annunciati da Kevin Feige in occasione del Comic-Con di San Diego 2019, da Black Widow a Gli Eterni, da Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli a Thor: Love & Thunder: il film, descritto come il primo horror dei Marvel Studios, è più atteso perfino di Blade con Mahershala Ali, presentato a sorpresa, che però arriverà nella Fase 5.

Come potete vedere dal grafico in calce all'articolo, su 20.000 fan interpellati Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha ottenuto il 31% dei voti, seguito a ruota da Blade con 29.2%; al terzo posto Love & Thunder col 28.5%, mentre con una percentuale di voti sorprendentemente bassa troviamo Shang-Chi (4.4%), Gli Eterni (3.6%) e Black Widow (3.3%).

Quali sono invece i vostri film più attesi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 7 maggio 2021. Grande novità di questo sequel è la presenza nel cast di Elizabeth Olsen, la quale riprenderà il ruolo di Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch: stando a Kevin Feige la pellicola sarà infatti legata a doppio filo alla serie tv WandaVision, che debutterà su Disney+ nella primavera del 2021, come sorta di tie-in alla pellicola.

Non è ancora chiaro, al momento, se la serie tv uscirà prima o dopo il film di Derrickson, quindi rimanete con noi per futuri aggiornamenti.