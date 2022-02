Doctor Strange in the Multiverse of Madness: i fan hanno scovato Chthon nel nuovo poster?

Il nuovo trailer e il poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness hanno nascosto così tanti indizi e easter-egg al loro interno che a distanza di una settimana i fan del Marvel Cinematic Universe stanno ancora trovando nuovi segreti.

L'ultimo di questi potrebbe anticipare la presenza di Chthon nel nuovo film con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, nella nuova locandina ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness alcuni utenti sono conviti di aver rintracciato Chthon, un dio-demone dei fumetti Marvel legato al Darkhold.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un Dio Antico dai poteri non lontani dall'onnipotenza: la sua storia risale alle origini stesse della vita nell'universo Marvel (dei fumetti), quando il primo essere Demiurgo si svegliò e prese coscienza di sé: questa creatura primordiale decise di scindersi in quattro parti, dalle quali nacquero gli Dei Antichi, o Elder Gods, gli Dei Prima Degli Dei, Set e Chthon, Gaea e Oshtur. Tra questi quattro esseri scoppiò una guerra fratricida tra bene e male, con Chthon e Set che divennero i capostipiti di tutte le razze demoniache dell'universo Marvel. I due esseri, grazie alle doti di preveggenza di Chthon, furono in grado di trovare rifugio in un'altra dimensione per evitare di essere sconfitti, ma prima di fuggire Chthon trascrisse tutte le sue conoscenze nel Darkhold, la Bibbia Nera della Magia. Nei fumetti il demone e il libro sono legati da un vero e proprio collegamento, che permette a Chthon di apparire dalle pagine del volume magico.

L'indizio nascosto nel poster di Doctor Strange 2, se messo a paragone con un'immagine di Chthon, lascia pochissimo spazio all'interpretazione: voi cosa ne pensate? Il demone sarà introdotto nel MCU durante il film di Sam Raimi, che presumibilmente farà ampio uso del Darkhold attualmente in possesso di Wanda? Ditecelo nei commenti!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 4 maggio in Italia. Per altre letture, ecco che cosa ha detto Patrick Stewart sul ritorno di Charles Xavier.