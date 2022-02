Doctor Strange in the Multiverse of Madness, chi è il Minotauro che si vede nel trailer?

Il trailer di Doctor Strange 2 non include solo gli Illuminati, ma anche tantissimi altri personaggi, visibili più o meno chiaramente: uno di quelli che più ha incuriosito i fan del Marvel Cinematic Universe è il misterioso Minotauro che ad un certo punto si intravede di spalle.

Il personaggio, che nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness viene visto combattere al fianco dei vari Maestri delle Arti Mistiche, dovrebbe essere Rintrah, legato ai fumetti di Doctor Strange: tecnicamente non si tratta di un minotauro, ma in base alla mitologia Marvel è una creatura proveniente da una dimensione parallela chiamata R'Vaal. È apparso per la prima volta insieme allo Stregone Supremo nelle pagine di "Doctor Strange" #80 (pubblicato nel settembre 1986) e in quella storia aiutava Strange a riparare uno strappo nel Mantello della Levitazione.

A parte il cameo nel trailer, sembra che Rintrah potrebbe avere anche un ruolo più 'esteso', magari come spalla comica, considerato che finora è comparso più volte nel merchandising e nell'abbigliamento del film: nelle scorse settimane Rintrah è apparso sia nelle magliette di Doctor Stange 2, sia nelle 'Build-A-Figure' dellla linea Marvel Legends di Hasbro. In precedenza è stato riportato che ad interpretare Rintrah nel film ci sarà la star del 1917 Adam Hugill, anche se al momento non è chiaro se l'attore ha 'vestito' i panni del Minotauro tramite motion capture, doppiaggio o entrambi.

