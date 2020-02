Doctor Strange in the Multiverse of Madness: anche Bruce Campbell nel cast?

Di poche ore fa è la notizia che Sam Raimi potrebbe prendere il timone di Doctor Strange in the Multiverse of Madness - sequel di Doctor Strange - dopo l'abbandono di Scott Derrickson. A questo possibile colpo di scena potrebbe aggiungersi l'ingresso nel cast del sequel di un attore feticcio di Raimi, ovvero Bruce Campbell.

Campbell è apparso nella maggior parte dei film diretti da Sam Raimi. Il duo ha lavorato insieme nel cult La casa (1981) e nei sequel successivi, oltre che nella serie tv di Starz, Ash vs Evil Dead. Bruce Campbell è apparso anche in piccoli ruoli nella trilogia di Spider-Man firmata proprio da Sam Raimi, ed era stato considerato per il ruolo di Mysterio in un ipotetico Spider-Man 4 di Raimi (ruolo poi andato a Jake Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home).



Bisogna sottolineare come sinora Bruce Campbell non abbia mai avuto mezze misure nei film di Sam Raimi, ai quali ha partecipato o come protagonista o semplicemente in un cameo.

Campbell aveva parlato in questi termini delle sue brevi apparizioni nei cinecomic di Raimi, spiegando di aver partecipato solo perché diretti dall'amico:"Questo è Sam Raimi in fondo. Grandi film di successo, e ogni volta che vedo un attore recitare in uno di quei film sussulto, perché dico 'Oh, quel povero figlio di puttana starà in quel costume per dieci anni'. Se il programma di riprese è di sette mesi, hai il tuo mese alle Bahamas, e poi promuovi per tre mesi il film, poi torni subito al sequel successivo, di nuovo nello stesso fottuto costume".

Sam Raimi aveva inserito un riferimento a Doctor Strange in Spider-Man 2. Chissà che non fosse davvero un segno di quello che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Nel cast del sequel non tornerà Rachel McAdams.