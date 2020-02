Doctor Strange in the Multiverse of Madness: BossLogic crea un poster con Nightmare

Manca poco all'inizio della produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel del film diretto da Scott Derrickson, ora sostituito da Sam Raimi, autore di cult horror come La casa. Il nuovo poster di BossLogic vede ritratto Nightmare, ovvero il possibile villain del film con protagonista Benedict Cumberbatch.

Nel manifesto si vedono i cerchi di Doctor Strange che diventano un acchiappasogni sorretto da Nightmare, una figura orribile che si staglia sullo sfondo dell'immagine. Un poster terrificante, come i fan sperano che sia anche il film, dopo l'ottimo riscontro ottenuto da Doctor Strange. Tuttavia potrebbe trattarsi in questo caso di un film un po' diverso.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà un film horror, come confermato da Kevin Feige, ma avrà diversi momenti terrificanti:"Ci sono sequenze orribili in Raiders, che da bambino mi facevano chiudere gli occhi come quando i loro volti si sciolgono. O Temple of Doom o Gremlins o Poltergeist. Questi sono i film che hanno inventato la classificazione PG-13. Erano PG che hanno avuto bisogno di un'altra valutazione. Ma è divertente, è divertente avere paura in quel modo" aveva dichiarato Feige in un'intervista qualche tempo fa.

Negli ultimi giorni è stato confermato che Scott Derrickson non ha partecipato alla sceneggiatura del sequel mentre Sam Raimi potrebbe essere impegnato a marzo con le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nonostante non sia ancora stata confermata la data d'inizio della produzione.