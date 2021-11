Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch: 'Ho molta paura'

Mentre tutta l'attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe è concentrata sull'imminente SpiderMan No Way Home, il co-protagonista Benedict Cumberbatch ha avuto modo di discutere anche il suo prossimo film da lead-star, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Come saprete, infatti, Stephen Strange comparirà prima nel nuovo film con Tom Holland e poi tornerà nel sequel del suo film stand-alone, dove dividerà lo schermo con la star di WandaVision Elizabeth Olsen. In una recente intervista promozionale, Benedict Cumberbatch si è detto spaventato per le sorti di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e la ragione è quanto mai condivisibile: "Ho avuto i miei dubbi riguardo al film, dico sul serio. Nella mia testa fatto un paragone con la carriera di un musicista di successo, e ho realizzato di avere la 'paura del secondo album'. E' come se con il primo Doctor Strange avessimo pubblicato un album bellissimo, che ha avuto un successo clamoroso ed è stato apprezzato da tutti, e adesso dovessimo superarlo. La Marvel è bravissima a superare le aspettative quando le aspettative sono basse, ma credo che sia sempre difficile superare quelle aspettative quando sono così alte quando sono alte. I Marvel Studios stanno iniziando a correre sempre più rischi adesso. Voglio dire, Taika Waititi: tutti erano spaventati, e invece Ragnarok è fottutamente divertente".

Ricordiamo che Doctor Strange 2 avrà riprese aggiuntive nelle prossime settimane: dopo i recenti rinvii voluti dai Marvel Studios, la nuova data d'uscita del film diretto da Sam Raimi è stata fissata per il 6 maggio prossimo, giorno precedentemente occupato da Thor: Love & Thunder.