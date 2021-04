Doctor Strange in the Multiverse of Madness: arrivano le prime immagini dal set

I set dei film del Marvel Cinematic Universe sono da sempre particolarmente blindati, ma con Doctor Strange in the Multiverse of Madness si sono raggiunti nuovi estremi picchi di riservatezza. Sebbene le riprese siano ormai iniziate da diverso tempo, ancora non si sa nulla di questa produzione.

Addirittura, i Marvel Studios hanno vietato a Benedict Cumberbatch di mostrarsi in pubblico, per evitare qualsiasi possibile spoiler sul nuovo look di Stephen Strange. Nelle ultime ore però, qualcosa sembra essersi mosso e siamo così entrati in possesso di qualche scatto dal set di Doctor Strange 2.

Nell'ultima settimana, la produzione si è spostata in una fattoria fuori Somerset nel Regno Unito, a circa due ore a ovest di Londra. È qui che si dice che siano attualmente in corso le riprese conclusive di Doctor Stange, e in particolare, quelle di una scena, che sembra essere molto importante per le dinamiche di questo secondo capitolo del film. Fonti locali affermano che brevissimo arco di riprese abbiamo permesso alla località di guadagnare oltre 2 milioni di dollari in pochissimi giorni.

Sebbene noi non abbiamo alcuna informazione sulla trama e sul cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sappiamo che nel film in questione sarà coinvolta la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Qualcuno ipotizza addirittura che Wanda Maximoff potrebbe essere la villain principale della Fase 4. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.