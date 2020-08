Doctor Strange, una teoria spiega come potrebbe essere l'eroe più potente del MCU

Quando si parla di supereroi, c'è sempre una domanda che li accompagna: qual è il più forte/potente tra di loro? Nel caso del MCU, una teoria vorrebbe come detentore di questo titolo Doctor Strange, ma solo dopo determinati avvenimenti che potrebbero verificarsi in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Finora, il patron dei Marvel Studios Kevin Feige ha tentato di rispondere più di una volta alla stessa domanda, facendo però due nomi diversi: in precedenza, Feige ha eletto Captain Marvel come supereroe più potente del MCU, per poi virare su Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch.

I colleghi di Screen Rant, però, la pensano diversamente, e credono che Doctor Strange In The Multiverse of Madness possa rendere Doctor Strange la forza più inarrestabile tra i suoi compagni.

Come? Molto semplicemente, allenandosi e praticando le arti mistiche... Per un considerevole lasso di tempo.

Nonostante i suoi poteri siano già abbastanza strabilianti, lo Stephen Strange di Benedict Cumberbatch. è dopotutto ancora un "novellino", specialmente se paragonato all'Antico (Tilda Swinton). E ora che non ha più la Gemma del Tempo a sua disposizione, come può sperare di superare quest'ultima senza ricorrere, come lei, alla Dimensione Oscura?

Il sequel diretto da Sam Raimi sembrerebbe preannunciare, come da titolo, l'esplorazione di più angoli del Multiverso... E se Strange venisse in un qualche modo forzato in esilio in una di quelle dimensioni senza tempo, o dove comunque il tempo scorre diversamente? E se gli ci volessero anni e anni, forse anche secoli e millenni, per poterne uscire? E se, durante questo periodo di tempo, acquisisse tutte le capacità e l'esperienza necessarie per surclassare il suo mentore?

Non conosciamo ancora la trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma un power-up per il nostro Stregone Supremo ci sembra quasi scontato... Il come, però, sarà tutto da scoprire.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.