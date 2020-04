Doctor Strange svelerà i misteri del Multiverso agli ospiti del Disneyland Resort

Jillian Pagan, autrice di Walt Disney Imagineering, ha svelato che Doctor Strange avrà un ruolo di primo piano all'interno della narrazione dell'Avengers Campus, area tematica creata all'interno del Disneyland California Adventure. Doctor Strange svelerà i misteri del Multiverso ai fan che visiteranno il Disneyland Resort.

"Questa è una parte del motivo per cui abbiamo la nostra area Sanctorum, c'è una storia molto complicata dietro. Ad essere onesti gran parte di questa storia è stata realizzata soprattutto per informare i nostri designer affinché capissero meglio cosa sviluppare. Tuttavia Dan Fields ha deciso d'includerla in alcune attività d'intrattenimento con Doctor Strange" ha spiegato Pagan.



"Parte della storia è che c'è la mistica Sfera di Cagliostro, che al suo interno contiene una sorta di vortice temporale. Abbiamo esplorato l'aspetto più bizzarro dell'Universo Marvel e interagendo con Doctor Strange vi saranno forniti tutti i dettagli" ha proseguito l'autrice che specifica "Doctor Strange vi aiuterà a capire i misteri del Multiverso e ci sarà una targa all'ingresso dell'attrazione che illustra il tipo di missione del campus. Gli eroi si sono uniti attraverso il tempo e lo spazio ed è spiegato proprio sulla targa".

Come specificato da Jillian Pagan, Avengers Campus è ispirato ma non canonico con il Marvel Cinematic Universe.

