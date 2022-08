Doctor Strange, svelato il destino di Mordo: violentissimo, ovviamente, grazie a Scarlet

In questi giorni i Marvel Studios hanno annunciato la Saga del Multiverso, ma il maxi-evento è già in corso ed è passato per un capitolo fondamentale, quello di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il film, che ha introdotto il concetto di Incursioni che sarà fondamentale in futuro, ha anche presentato ai fan tantissimi nuovi personaggi provenienti da numerose realtà parallele: in tutto questo marasma, però, alcuni appassionati si sono accorti che è mancato all'appello un personaggio molto importante della saga, ovvero l'originale Baron Mordo, interpretato da Chiwetel Ejiofor. Come saprete l'attore, che aveva interpretato il villain nel primo film di Doctor Strange diretto da Scott Derrickson, è tornato in Nel Multiverso della Follia di Sam Raimi per vestire i panni di Mordo di Terra-838...ma che fine ha fatto il Mordo di Terra-616?

Ebbene, come rivelato in queste ore in un nuovo post Instagram pubblicato da Jeremy Simster, artista degli storyboard per i Marvel Studios, a quanto pare il destino di Mordo doveva essere svelato in una scena eliminata: come potete vedere in calce all'articolo, comunque, non ci sarebbe stato alcun lieto fine per il personaggio, dato che la scena in questione prevedeva Scarlet Witch presentarsi con la testa decapitata dello stregone. Comunque, come nota anche Simster nel suo commento, le scene eliminate dai film ovviamente non contano, quindi il fato di Mordo rimane sconosciuto: il personaggio veniva presentato come nuovo villain nella scena post-credit del primo Doctor Strange, quindi chissà che Chiwetel Ejiofor non possa tornare in un eventuale Doctor Strange 3.

Ricordiamo che i Marvel Studios terranno un altro panel al D23 Expo il 10 settembre prossimo, durante il quale annunceranno nuovi titoli per il MCU: il ritorno di Benedict Cumberbatch e Charlize Theron sarà confermato ufficialmente?