Doctor Strange, lo strano cavillo che impedirà l'utilizzò del vero nome di un personaggio!

Il nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha mandato i fan del Marvel Cinematic Universe letteralmente fuori di testa con le decine di personaggi coinvolti, ma a quanto pare uno di loro non potrà farsi chiamare col nome con cui è conosciuto.

Stiamo parlando di Shuma-Gorath, la micidiale creatura aliena tentacolare con un solo occhio, che come anticipato dal marketing e dai gadget del film in Doctor Strange 2 sarà chiamata Gargantos: il motivo è che - come potete immaginare - la Disney e di conseguenza i Marvel Studios non possiedono i diritti sul nome di Shuma-Gorath, che invece appartengono ad una piccola casa editrice chiamata Heroic Signatures.

Il nome di Shuma-Gorath è apparso per la prima volta in un racconto di Kull the Conqueror scritto da Robert E. Howard, e come per il mito di Conan, anche il mito di Kull è di proprietà della Heroic Signatures, e soprattutto della sua società madre, la Funcom, un gigante di videogiochi con sede in Norvegia. A quanto pare, nonostante la Marvel Comics abbia un accordo con la Heroic Signatures per i fumetti di Conan il barbaro, i Marvel Studios non hanno nemmeno chiesto di usare il nome: per aggirare il cavillo senza troppo disturbo, la casa di produzione ha scelto di utilizzare Gargantos, un personaggio praticamente identico a Shuma-Gorath che appare in alcuni fumetti della Silver Age di Namor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 4 maggio in Italia: per altri approfondimenti, nel trailer di Doctor Strange appare Tom Cruise?