Doctor Strange: Il sequel originale? Totalmente diverso dal Multiverso della Follia

Sono due i registi che hanno avuto l'opportunità di lavorare al sequel di Doctor Strange. Scott Derrickson, regista del primo film, ha sviluppato la versione iniziale, prima di lasciare il posto a Sam Raimi che ha portato avanti la versione finale distribuita nelle sale cinematografiche. Due versioni molto differenti.

A confermarlo è lo stesso Scott Derrickson, in risposta ad alcune domande dei fan su X:"Interamente" ha ammesso il regista. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Doctor Strange 2.



Lo sceneggiatore C. Robert Cargill aveva dichiarato che il regista lasciò il progetto a causa di divergenze con la produzione:"Erano divergenze creative. Lui voleva fare un tipo di film e Marvel ne voleva fare un altro. Lui si è trovato a dire 'Cavolo, ho questa grande sceneggiatura scritta con Cargill e ne sono davvero orgoglioso'. In realtà stavamo per proporla ad altri registi per Black Phone, e Scott mi ha chiamato dicendo 'Amico, devo fare questo film. Dev'essere il mio film, devo farlo. Ti dispiace aspettare fino a quando non ho finito Doctor Strange 2?'. Voleva davvero coinvolgermi anche in Strange. Ma nel caso non fosse accaduto il suo messaggio era 'Ti dispiace aspettare?'. Ed io dicevo 'Sai che c'è, se ci tieni così tanto no, aspetterò un paio d'anni per fare questo film'".



Le cose andarono diversamente perché Derrickson lasciò la regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e potè dedicarsi completamente all'horror con protagonista Ethan Hawke: leggete la nostra recensione di Black Phone, uno dei film dell'orrore più acclamati degli ultimi anni.

