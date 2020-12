Doctor Strange: Scott Adkins pentito di aver interpretato il villain Lucian nel cinecomic

Nel corso di una nuova intervista concessa al sito The Illuminerdi, Scott Adkins ha ammesso di essersi pentito di aver interpretato il ruolo del villain Lucian in Doctor Strange, il primo film del franchise uscito nel 2016 e diretto da Scott Derrickson, spiegando anche le motivazioni di questo curioso pentimento di carriera.

Come spiegato da Adkins, questo suo pentimento non ha niente a che fare con il personaggio in sé, quello del villain Lucian, fedele alleato di Kaecilius, villain principale interpretato da Mads Mikkelsen, ma più per quello che ha significato in prospettiva per il suo futuro nell'Universo Cinematografico Marvel: "Quello è un ruolo che mi dispiace di aver accettato. Vorrei aver resistito ed essere stato in grado di rifiutare, perché ora sento di aver sprecato per sempre la mia possibilità di essere nell’Universo Cinematografico Marvel".

Adkins non apparirà infatti in Doctor Strange in the Multiverse of Madness poiché il suo personaggio è morto durante il primo film, ma questo non esclude affatto la possibilità di un ritorno per l'attore nel Marvel Cinematic Universe, dato che è già successo in passato che più di un attore tornasse in questo universo condiviso interpretando un personaggio diverso da quello assunto in precedenza: Michelle Yeoh ha avuto un cameo in Guardiani della Galassia Vol.2 e avrà quindi un ruolo di rilievo in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mentre Gemma Chan apparirà nel cast de Gli Eterni mentre aveva già interpretato un altro personaggio in Captain Marvel.

Diciamo quindi che se la Marvel volesse usufruire dei servigi di Adkins ancora una volta di certo troverebbe il modo di farlo tornare nel suo universo.

Intanto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 25 marzo 2022 negli Stati Uniti e a quanto pare sarà collegato allo Spider-Man 3 con Tom Holland e alla serie WandaVision in arrivo su Disney+ a gennaio.