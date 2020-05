Doctor Strange, scoprite questo bellissimo costume mai utilizzato dalla Marvel

Sono passati quattro anni dall'uscita del primo film standalone su Doctor Strange e mentre siamo in attesa del sequel, dal web emergono ancora dei concept art inediti dalla pellicola di Scott Derrickson con protagonista Benedict Cumberbatch che mostrano un look leggermente differente per il personaggio.

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato il concept art che rivelava la Cappa della Levitazione di colore blu, come da look originale del personaggio e come concepita inizialmente durante la pre-produzione del film, quando ancora nemmeno Cumberbatch era stato coinvolto; alla fine si preferì il colore rosso per il mantello del personaggio Marvel. Proprio come quel concept, questo inedito è stato pubblicato sempre da Ryan Meinerding, a capo della sezione di sviluppo visivo dei Marvel Studios. Nel concept notiamo adesso che la Cappa della Levitazione ha un mix tra il rosso e il blu, forse a testimonianza che fino alla fine lo studio era indeciso sullo specifico look che avrebbe dovuto avere il personaggio.

Inoltre, come si può notare dal concept, l'Occhio di Agamotto in questa versione ha una peculiare forma a diamente invece della classica sfera che abbiamo poi visto nel film ultimato. Potete visualizzare il concept nell'immagine posta in calce a questa news.

Ricordiamo che proprio Doctor Strange sembra sarà una figura essenziale per le prossime fasi dell'Universo Cinematografico Marvel, sia grazie all'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi, sia per il suo collegamento - presunto - agli altri progetti dei Marvel Studios come la serie Disney+ WandaVision e possibili cameo in altri film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha una data d'uscita fissata al 25 marzo 2022.