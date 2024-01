Doctor Strange scoprì la TVA guardando il futuro in Infinity War? La teoria

In Avengers: Infinity War, Doctor Strange utilizzò la Gemma del Tempo per vedere nel futuro. Nel film del 2018, lo Stregone Supremo vide per l'esattezza 14.000.605 esiti possibili della guerra con Thanos.

Eravamo tornati a parlare di questo film grazie alle dichiarazioni di Tom Hiddleston, tentato di cambiare il destino di Loki in Avengers: Infinity War. Un fan del MCU propone adesso una interessante teoria: mentre Doctor Strange scansionava i futuri alternativi, sarebbe entrato a conoscenza della TVA che avremmo conosciuto solo in seguito, grazie alla serie Loki. Più precisamente, questo sarebbe accaduto nell'esatto momento in cui Doctor Strange vide l'unico futuro di successo possibile per gli Avengers.

Visto il controllo della TVA sul tempo, è altrettanto probabile che il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch abbia visto diversi futuri possibili in cui gli Avengers vincevano su Thanos: tutte linee temporali in seguito eliminate. A dire il vero, una teoria simile era emersa già in passato, quando un utente di reddit ipotizzò che già in Avengers: Infinity War, Doctor Strange fosse a conoscenza della TVA e di Kang.

D'altro canto, esistono degli elementi che renderebbero improbabile questa eventualità. In primis, c'è da tener conto che al momento dell'uscita di Avengers: Infinity War, i Marvel Studios non avevano neanche concepito il concetto di Time Variance Authority. In secondo luogo, dobbiamo ricordarci che trovandosi fuori dal tempo, la TVA potrebbe essere inaccessibile agli eroi della Sacra Linea Temporale.

Ad ogni modo, spetterà ai Marvel Studios chiarire la verosimiglianza di questa teoria. Intanto, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate!