Doctor Strange, Scarlet Witch ritornerà nel futuro del MCU? Risponde Michael Waldron

Dopo aver svelato una scena post credit con Reed Richards tagliata da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, lo sceneggiatore del nuovo cinecomix Marvel Studios Michael Waldron ha parlato della possibilità di rivedere Scarlet Witch nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Come saprete, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia il personaggio di Elizabeth Olsen trova la morte nel finale, ma si sa che il concetto di morte per i supereroi equivale a quello di una porta girevole, a maggior ragione ora che i Marvel Studios hanno iniziato ad esplorare le possibilità del Multiverso e ancora di più nel caso di Scarlet Witch, considerati i suoi poteri magici (e il fatto che il film di Sam Raimi sia rimasto abbastanza vago sul vero destino del personaggio): senza girarci intorno, insomma, Elizabeth Olsen potrebbe tornare senza difficoltà come Wanda in futuro, in un modo o nell'altro, e infatti parlando in una recente intervista ad Empire Michael Waldron ha dichiarato:

"Diciamo che sembra essersi rimossa dall'equazione...per ora? Per sempre? Staremo a vedere. Io certamente vorrei rivederla in azione..."

Le voci su un possibile progetto standalone dedicato a Scarlet Witch dopo WandaVision e Nel Multiverso della Follia sono state appoggiate dalla stessa Elizabeth Olsen, che si è detta pronta a riprendere il ruolo che interpreta fin dalla scena post-credit di Captain America: The Winter Soldier, nella quale venne originariamente introdotto il personaggio di Wanda. Prossimamente, l'attrice riprenderà il ruolo di Scarlet Witch per What If 2 per il doppiaggio del personaggio, ma chissà che la nuova serie tv Disney Plus Agatha Coven of Chaos, che uscirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, non possa preparare il terreno per il suo ritorno anche in live-action.

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.