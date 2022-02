Doctor Strange e Scarlet Witch lottano nel Multiverso in una fan art del film di Sam Raimi

Doctor Strange e Scarlet Witch sono coinvolti in una battaglia nel Multiverso, nella nuova fan art del sequel, Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dopo aver aiutato in qualche modo Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, Strange tornerà sul grande schermo con un nuovo film previsto per maggio.

Nel film ci sarà anche Wanda Maximoff, anche se non è chiaro al momento in quali termini verrà introdotta nella trama. Il sequel non sarà diretto da Scott Derrickson, regista del primo film, ma da Sam Raimi.



Mentre i fan attendono il materiale - il trailer debutterà al Super Bowl di metà febbraio? - in uscita che anticiperà il film, qualcuno si è divertito a creare una fan art nella quale si sottintende una rivalità tra Strange e Maximoff, e alla luce di quanto abbiamo visto in WandaVision, ciò non sembra utopia.



Sappiamo che Billy e Tommy, i figli di Wanda, chiedevano aiuto da un luogo sconosciuto e Scarlet Witch - che nel frattempo ha avuto a che fare con il subdolo Darkhold - sarebbe disposta a tutto pur di raggiungere i propri figli.



Nel cast di Doctor Strange 2 troviamo Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange, Elizabeth Olsen in quello di Wanda Maximoff, insieme a Rachel McAdams, Xochiti Gomez, Bruce Campbell, Chiwetel Ejiofor e Benedict Wong.

