Doctor Strange e Scarlet Witch in un cupo fan poster dedicato a Multiverse of Madness

La collaborazione tra i due sarebbe già dovuta avvenire in una scena poi scartata di Endgame, ma in attesa di nuove immagini ufficiali un fan ha creato un poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che li ritrae.

Nell'immagine pubblicata su Instagram, @pabloruizzx sembra aver dato particolare importanza alla splendida Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, e infatti la vediamo troneggiare in primo piano, intenta ad usare i suoi strabilianti poteri. Doctor Strange occupa invece la parte inferiore ed è concentrato nell'ottenere il massimo dall'illusoria Gemma del Tempo.

L'atmosfera che si respira è abbastanza dark, e forse l'autore ha voluto riprendere i primi rumor su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che lo indicavano come primo film horror del Marvel Cinematic Universe. A ciascun personaggio è poi stato abbinato il colore che lo contraddistingue: tonalità rosse per Scarlet e verde per lo Stregone. Di sicuro sarà interessante scoprire come i due eroi andranno ad interagire nel film, visto che entrambi sono dotati di poteri spettacolari.

Cosa ne pensate del poster? Potrebbe essere simile a quello che vedremo come locandina ufficiale? In un'altra fan art abbiamo invece potuto ammirare Bruce Campbell come Mister Sinister. Vi ricordiamo che il film è previsto per maggio 2021 e che a dirigerlo sarà Sam Raimi.