Doctor Strange e Scarlet Witch affrontano Dormammu nel nuovo fan poster

Non è un mistero che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà legato a doppio filo con Scarlet Witch, la cui serie dedicata WandaVision sarà infatti una visione indispensabile per comprendere appieno il prossimo film con Benedict Cumberbatch.

Proprio all'importanza che il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen avrà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness deve aver pensato l'autore di questo primo fan poster del film, nel quale vediamo lo stregone e Wanda prepararsi allo scontro con la storica nemesi del personaggio di Cumberbatch, quel Dormammu già visto nel precedente film standalone.

Scarlet Witch, d'altronde, ha tutte le potenzialità per dare una bella mano al suo compagno d'avventura: secondo Kevin Feige, ad esempio, Wanda è probabilmente il personaggio più potente dell'intero Marvel Cinematic Universe, forse capace addirittura di sconfiggere Thanos da sola. Sarà vero o è il boss di Marvel Studios ad esagerare?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo i recenti sondaggi, è il film più atteso dell'intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: merito senza dubbio del carisma del personaggio, ma anche delle rivelazioni secondo cui il secondo capitolo sullo stregone supremo dovrebbe essere il primo film dell'universo cinematografico Marvel a presentarsi in tinte marcatamente horror. Chissà se la promessa verrà mantenuta.