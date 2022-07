Doctor Strange voleva uccidere gli Avengers? La nuova teoria che fa impazzire i fan MCU

Un post virale su Reddit mette in discussione le azioni di Doctor Strange durante Avengers: Infinity War e la sua affermazione che gli eroi avrebbero sconfitto Thanos solo in uno degli oltre 14 milioni di futuri possibili. "Hanno battuto Thanos su Titano 14.000.604 volte. Doctor Strange stava in realtà cercando l'unica volta in cui hanno perso".

Di seguito potete leggere la teoria del fan per come è stata esposta su Reddit: "È stato così difficile trovare una realtà in cui abbiano perso contro Thanos, e anche quando l'hanno fatto ci sono andati MOLTO vicino. Strange ha dovuto compiere le azioni più drastiche per farli perdere, ha persino consegnato la gemma del tempo gratuitamente. Perché l'avrebbe fatto? Ho due possibili teorie:

1. Per vincere la GUERRA, dovevano perdere la battaglia per qualche motivo inspiegabile. OPPURE 2. Strange è ferocemente malvagio e sta pianificando di dominare il multiverso eliminando lentamente tutto e tutti coloro che possono difendersi da lui. (Per esempio, ingannando Tony Stark e facendogli credere che deve sacrificarsi per salvare il mondo). Ci ha fatto credere di aver dovuto dare via la Gemma del Tempo per qualche nobile motivo. Persino Thanos era confuso sul perché non avesse mai usato la sua arma più potente contro di lui mentre combatteva... Solo qualche spunto di riflessione".

Secondo questo utente di Reddit, Strange sapeva che dare via la gemma del Tempo, e di conseguenza perdere la battaglia su Titano, poteva essere l'unico modo in cui gli eroi Marvel avrebbero potuto vincere l'intera guerra. Oppure Strange potrebbe aver semplicemente tramato per prendere il controllo del multiverso per tutto questo tempo, convincendo Tony Stark che doveva morire per salvare l'universo, privando così il mondo di uno dei suoi Vendicatori più forti e apprezzati.

Nel frattempo, i Marvel Studios hanno annunciato i prossimi Avengers, che arriveranno nel corso della Fase 6 del MCU. Sappiamo che i fratelli Russo non torneranno alla regia.