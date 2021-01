Da Doctor Strange a Rogue One, i casting che potevano essere ma non sono mai avvenuti

Quante volte abbiamo sentito, letto e riportato rumor di possibili casting di attori in ruoli che sarebbero poi andati a tutt'altri interpreti, e che avrebbero in un qualche modo ridefinito la loro carriera? Eccone alcuni riportati proprio qui.

I colleghi di Collider hanno pensato di raccogliere alcuni dei migliori casting mai avvenuti nella storia del cinema recente, alcuni mai andati oltre la soglia dei rumor, altri a un soffio dal divenire realtà, e noi abbiamo pensato di riportarveli.

Dopotutto, non è detto che tutti sapessero che c'è stato un momento in cui il Doctor Strange del MCU avrebbe potuto avere il volto di Joaquin Phoenix, o che Joseph Gordon-Levitt avrebbe potuto fare anche lui il suo ingresso nel MCU già dal 2015 nei panni di Ant-Man, e non solo: Gordon-Levitt stava sviluppando un film dedicato al Sandman di Neil Gaiman, di cui sarebbe stato anche protagonista.

E a proposito di Marvel, Josh Brolin a.k.a. stava per fregare un'altra volta Star-Lord/Chris Pratt, dato che la Universal aveva adocchiato lui per il ruolo di Owen in Jurassic World, andato poi invece al secondo. E che dire della nuova arrivata ai Marvel Studios Tatiana Maslany, che assieme a Rooney Mara era in lizza per il ruolo di Jin Erso in Rogue One: A Star Wars Story?

A un certo punto si è poi vociferato anche che Benicio del Toro e Edgar Ramirez fossero tra i papabili per il ruolo di Khan in Star Trek: Into Darkness, andato poi a Cumberbatch, mentre pare che la nuova aggiunta al cast di Thor: Love and Thunder Christian Bale fosse, dopo Leonardo DiCaprio, uno degli attori a cui si stava pensando per il ruolo di Steve Jobs, che finì con l'essere interpretato da Michael Fassbender.

Sempre DiCaprio, invece, rifiutò la parte del protagonista in Benvenuti a Marwen, e il collega di C'Era Una Volta A... Hollywood Brad Pitt avrebbe invece potuto fare coppia con la Robbie già dai tempi di Focus. Ovviamente, così non è andata, come non è andata nemmeno per Matt Damon ne Il Caso Spotlight, il cui ruolo è stato poi interpretato da Mark Ruffalo.

E come avreste Hailee Steinfeld a.k.a. Kate Bishop in Hawkeye impugnare un po' arco e frecce in Hunger Games, al posto di Jennifer Lawrence? O Denzel Washington come Cypher nella saga di Fast & Furious? O ancora, Chiwetel Ejiofor come Blofeld in Spectre al posto di Christoph Waltz?

Ma potremmo davvero andare avanti all'infinito: da Viggo Mortensen come Zod in Man of Steel a Emma Stone nel nuovo Charlie's Angels, da Tom Hanks in Triple Frontier a Will Poulter e Ben Mendelsohn come Pennywise in IT, o Carey Mulligan come... Hillary Clinton.

I What If...? qui sono davvero tanti, e non stiamo nemmeno parlando dell'omonima serie Marvel...

