Doctor Strange, le riprese sono ferme a causa del nuovo lockdown in Inghilterra

Il mondo del cinema continua, inevitabilmente, a subire come tutti gli altri settori le conseguenze dell'emergenza coronavirus: come tanti altri film girati precedentemente o in contemporanea, dunque, stavolta tocca a Doctor Strange in the Multiverse of Madness mettere in pausa la lavorazione.

Le riprese del film di Sam Raimi che dovrebbe giocare un ruolo fondamentale nell'introduzione del multiverso nel Marvel Cinematic Universe si stanno infatti svolgendo in questi giorni in Inghilterra, ma la produzione dovrà far fronte al nuovo lockdown recentemente varato dal governo britannico per cercare di affrontare questa nuova ondata di contagi da COVID.

A confermare la cosa è stata Elizabeth Olsen, che affiancherà Benedict Cumberbatch nel nuovo film dell'MCU: "Dal momento in cui gli ospedali qui sono strapieni non possiamo far altro che fermarci in attesa che le acque si calmino. Quindi per ora stiamo passando un po' di tempo qui in tutta sicurezza, e siamo davvero grati del fatto che stiamo comunque lavorando. Disney mi ha tenuta parecchio impegnata durante la quarantena" ha spiegato l'attrice, che tra pochi giorni esordirà su Disney+ con il suo WandaVision.

Benedict Cumberbatch, intanto, ha sfoggiato il suo nuovo pizzetto in vista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness; vediamo, invece, perché Scott Derrickson ha abbandonato la regia di Doctor Strange.