Doctor Strange: pubblicata una spaventosa concept art di Dormammu

A quanto pare i vari artisti coinvolti per Doctor Strange hanno vagliato tutta una rosa di possibilità prima di arrivare a definire l'aspetto del villain finale.

Dopo l'inquietante Dormammu umanoide, Jerad Marantz aveva pensato ad un look altrettanto inquietante. Se nel film il gigantesco mostro appariva più come un'entità al di là delle leggi fisiche dell'universo, qui probabilmente era ancora in corso un tentativo di rendere il personaggio antropomorfo.

Nonostante ciò è possibile notare che la parte superiore della testa sparisce e sembra confondersi con delle linee provenienti da un'altra dimensione. Interessante anche la scelta dei colori, con il rosso e il giallo che si confondono con le fiamme evocate con le mani, mentre il fatto che le rocce si sollevino dà il senso della sua immensa energia. È probabile che se il villain fosse rimasto in questa forma avremmo assistito ad uno scontro più diretto tra lo Stregone e Dormammu.

In molti avranno riconosciuto in questo design iniziale una sorta di riferimento ad un altro potente villain dei fumetti: Mefisto, il perfido signore dell'Inferno che ha tormentato personaggi iconici come Thor, Ghost Rider e Spider-Man. Alla fine, per il film si è deciso di rappresentare questa entità come un gigantesco volto, una scelta abbastanza coraggiosa che non ha mancato di dividere i fan.

Per il protagonista era invece prevista una Cappa alternativa. Purtroppo i fan dovranno aspettare ancora molto prima di assistere al ritorno di Benedict Cumberbatch, a causa del posticipo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.