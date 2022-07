Doctor Strange, primi indizi sul futuro del MCU! 'Strange e Clea indagano le Incursioni'

Le Incursioni sono un concetto introdotto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia che potrebbe condurre il Marvel Cinematic Universe verso il crossover Secret Wars, e ora il produttore Richard Palmer e lo sceneggiatore Michael Waldron ne hanno discusso in una nuova intervista.

"Come ci dice il nostro amico Reed Richards, un'incursione si verifica quando un essere di un universo viaggia in un altro universo, e questo può avere un impatto abbastanza grande su entrambe le realtà", ha detto Palmer a Marvel.com. "In sostanza, non puoi andare in un altro universo e iniziare a distruggere cose o lasciare in qualunque modo il segno del tuo passaggio. Se lo fai, rischi di rovinare l'intero equilibrio del Multiverso e ciò potrebbe distruggere completamente uno o entrambi gli universi coinvolti dalle tue azioni. C'è una connessione sottile tra quei due universi che non dovrebbe essere disturbata."

Michael Waldron, sceneggiatore di Nel Multiverso della Follia e della serie tv Loki, ha aggiunto: "Strange ha viaggiato nel Multiverso e ha lasciato diversi segni del suo passaggio. Le regole divulgate da Reed parlano chiaro. C'è un'imminente collisione di universi, ma cosa significa per il futuro del MCU? Lo scopriremo, chiaramente. Ma intanto sappiamo che Doctor Strange e Clea stanno indagando. Quindi sarà divertente."

Siete incuriositi da queste dichiarazioni? Ditecelo nei commenti! Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il futuro del MCU sarà rivelato al San Diego ComicCon alla fine di luglio, quindi rimanete sintonizzati!