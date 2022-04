Doctor Strange, quali poteri ha usato finora lo stregone nell'MCU?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness promette di svelarci in maniera ancora più incisiva gli straordinari poteri del personaggio di Benedict Cumberbatch, che comunque già nel corso delle sue prime apparizioni nel Marvel Cinematic Universe ci ha fornito un consistente saggio delle sue potenzialità in fatto di magie e poteri mistici.

Mentre anche Sam Raimi si chiede chi sia più potente tra Doctor Strange e Scarlet Witch, dunque, cerchiamo di mettere ordine ricapitolando le magie utilizzate dal buon Stephen fino a questo punto dell'MCU: le Rune di Kof Kol utilizzate in Spider-Man: No Way Home, ad esempio, sono ovviamente la magia più fresca nella nostra memoria, ma lo sfoggio dei poteri di Strange non si ferma certo qui.

Sin dalla sua prima comparsa nell'MCU abbiamo ad esempio visto lo stregone utilizzare piuttosto spesso le proiezioni astrali (su se stesso e sul prossimo, come Peter Parker ben sa), ma anche evocare le Immagini di Ikonn (l'esempio perfetto è in Infinity War, quando Strange crea centinaia di duplicati di sé durante lo scontro con Thanos) o i Venti di Watoomb, utilizzati per evitare un'inondazione durante Avengers: Endgame.

Sempre durante la battaglia contro il Titano Pazzo abbiamo visto Strange utilizzare le Bande Cremisi di Cyttorak, la cui stretta mise in difficoltà lo stesso Thanos; i Fulmini di Balthakk, inoltre, sono tra gli incantesimi più spesso utilizzati dallo stregone sul campo di battaglia. Tutto ciò senza contare le innumerevoli volte in cui abbiamo visto il nostro eroe manipolare il tempo, utilizzare a suo piacimento la Dimensione Specchio e creare materia letteralmente dal nulla in barba ad ogni legge della fisica (chiedere a Thor e alla sua birra).

Insomma, il catalogo è piuttosto ampio, e potremmo addirittura aver dimenticato qualcosa: in tal caso, indicateci pure nei commenti le lacune eventualmente presenti nel nostro elenco! Fatto ciò, non resta che aggiornarci dopo l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.