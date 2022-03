Doctor Strange è più potente di Wanda? Il produttore: 'Lo scopriremo alla fine del film'

Doctor Strange e Scarlet Witch sono ormai i principali indiziati a raccogliere il titolo di personaggio più potente del Marvel Cinematic Universe: i due sembrano ad oggi trovarsi un paio di spanne sopra tutti i loro colleghi, ma chi vincerebbe in uno scontro all'ultimo sangue tra strega e stregone?

Mentre si parla di riprese ancora in corso per Doctor Strange 2, dunque, ad affrontare l'argomento arriva il produttore Richie Palmer, che ci anticipa come nell'attesissimo film di Sam Raimi potremmo (condizionale d'obbligo) ottenere finalmente una risposta all'annoso quesito.

"Non so chi sia più potente di Wanda. Scontrarsi con la Wanda del finale di Avengers: Endgame sarebbe stato parecchio impegnativo per Doctor Strange. Chi è in assoluto l'essere più potente dell'universo? Forse lo scopriremo alla fine del film" sono state le parole di Palmer, che recentemente ha parlato anche della versione del Professor X che vedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Ci sono tante definizioni di follia. Follia per Strange potrebbe essere vedere l'amore della sua vita sposare qualcun altro. Per Wanda potrebbe essere il sentirsi dire: 'C'è un libro, e in questo libro c'è un capitolo che dovresti leggere, ci sono segreti che ti riguardano e che non conosci'" ha poi proseguito il produttore.

E voi, cosa ne pensate? Chi vincerebbe in questo scontro all'ultima magia? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, non ci resta che attendere l'esordio di Doctor Strange in the Multiverse of Madness il prossimo maggio.