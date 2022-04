Doctor Strange è più potente di Scarlet Witch? Sam Raimi prova a rispondere

Una domanda più di ogni altra toglie il sonno ai fan Marvel, in vista dell'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: chi è il più potente tra il personaggio di Benedict Cumberbatch e Scarlet Witch? Un quesito tutt'altro che facile da evadere, ma un coraggioso Sam Raimi ha comunque voluto provarci durante un'intervista.

Dopo aver parlato della possibilità di un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire, infatti, il regista ha voluto affrontare (o si è trovato costretto a farlo) una volta per tutte l'annosa questione: "Wow, questa è una domanda che facevo agli altri bambini quando giocavamo all'epoca della terza elementare. Chi è più forte, questo o quel personaggio? Beh, penso che la magia di Wanda sia più forte di quella di ogni altro personaggio presente nel film, ma Doctor Strange ha una conoscenza delle arti mistiche che Wanda non ha" ha spiegato Raimi.

Il regista ha poi proseguito: "Lì fuori potrebbe esserci un Doctor Strange più potente di Wanda, ma potrebbe anche esserci una Wanda più potente della Wanda che conosciamo. A causa di queste varianti c'è tutto un mix di possibilità". L'esistenza delle varianti, insomma, sembra rendere praticamente inutile il dibattito: siete d'accordo? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate i nuovi poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.