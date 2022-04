Doctor Strange, parla Sam Raimi: 'Prima del MCU era un personaggio di serie c'

Mentre le proiezioni al botteghino lasciano intravedere un altro grande successo Marvel con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'amatissimo regista Sam Raimi ha parlato per il suo amore nei confronti del personaggio e della crescente fama che circonda lo Stregone Supremo.

Parlando con AMC Theatres per una nuova intervista promozionale, il regista ha parlato del suo imminente ritorno in casa Marvel con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, neanche a dirlo uno dei film più attesi dell'anno. Durante la conversazione, Raimi ha sostenuto che il successo dello Stregone Supremo si deve al progetto del Marvel Cinematic Universe, in quanto, pur essendo da sempre uno dei suoi supereroi preferiti, prima dei Marvel Studios non era certamente il più famoso tra i personaggi dei fumetti.

"Era come un personaggio di serie c per la Marvel, questo dobbiamo dirlo", ha dichiarato Raimi. "Non era neanche lontanamente paragonabile ai grandi nomi, come ad esempio Spider-Man, ovviamente, ma anche i Fantastici Quattro, gli Avengers, Capitan America, Thor. E dato che nessuno si era mai sognato di fare dei film dedicati a quei supereroi piuttosto famosi, non avrei mai pensato neanche in un milione di anni che prima o poi qualcuno avrebbe fatto un film su Doctor Strange. Fino a poco tempo fa mi sembrava letteralmente impossibile."

Invece oggi Doctor Strange è il comprimario di ben tre dei sei film col maggior incasso nella storia del cinema, e il sequel Nel Multiverso della Follia promette non solo grandissime sorprese, ma anche di diventare uno dei campioni del botteghino del 2022. La data d'uscita, lo ricordiamo, è fissata al 4 maggio per il mercato italiano.