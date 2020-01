E se Doctor Strange avesse orchestrato gli eventi di Avengers: Infinity War?

Si è parlato più volte della possibilità che Doctor Strange possa essere, a sorpresa, il vero villain di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La cosa, ovviamente, è limitata al semplice pour parler, ma una teoria venuta fuori su Reddit sembra incoraggiare quest'ipotesi basandosi sugli eventi di Avengers: Infinity War.

Alcuni fan Marvel stanno infatti diffondendo una voce secondo cui potrebbe esserci proprio la mano di Doctor Strange dietro i fatti che hanno portato Thanos a prendere possesso di tutte le Gemme dell'Infinito e a dimezzare la popolazione dell'universo sul finale del film diretto dai Russo.

Secondo alcuni, infatti, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch avrebbe visto in Tony Stark, Visione, Hulk e Thor una possibile minaccia per il nostro pianeta: lo stregone avrebbe quindi orchestrato tutto in modo tale da sconfiggere Thanos e, contestualmente, far definitivamente fuori Iron Man e allontanare, almeno momentaneamente, gli altri tre Avengers causa di preoccupazione.

Una visione abbastanza fantasiosa di ciò a cui abbiamo assistito in Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, ma forse non del tutto improponibile: tutto, infatti, combacerebbe perfettamente con la possibile presenza di Doctor Strange in WandaVision, dal momento in cui Wanda e Visione rappresentano ad oggi molto probabilmente gli Avengers più potenti e potenzialmente pericolosi in circolazione.

Elucubrazioni sul futuro a parte, comunque, recentemente ci è stata svelata una scena tagliata di Avengers: Infinity War; tra le cose che non abbiamo visto, inoltre, pare che in Infinity War ci fosse una reunion tra Hulk e Natasha.