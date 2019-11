Doctor Strange futuro villain? La nuova teoria di un fan circola in rete

Doctor Strange a sorpresa nuovo villain nel futuro del Marvel Cinematic Universe? Nonostante il suo solido background da eroe positivo nel franchise, secondo una nuova fan theory circolata su Reddit nelle ultime ore, potrebbe prospettarsi un futuro oscuro per Stephen Strange nel futuro dell'MCU. Ovviamente una teoria tutta da dimostrare.

Una teoria in ogni caso molto suggestiva, spiegata in questo modo dall'utente su Reddit:"Nella canonica storia conosciuta di Doctor Strange lui è un c*****e egoista che ha cercato l'Antico solo per vanità. Conquista l'Antico solo quando Mordo, discepolo dell'Antico, lo tradisce da parte di Dormammu. Era tutto un piano di Dormammu poiché l'Antico aveva già capito che il piano era compromesso. Quindi ha dovuto ingannare l'Antico per trovare un successore la cui volontà fosse abbastanza debole da poter manipolare. Questo è il motivo per cui Mordo arriva persino ad aiutare Doctor Strange. [...] I viaggi nel tempo sono ipoteticamente possibili nel futuro ma sfortunatamente impossibili nel passato. Mentre uno può trovare il modo di viaggiare in quello che sembra il passato, in realtà sta viaggiando in un universo parallelo in cui le condizioni sono apparentemente quelle del passato. In realtà stanno creando un universo del tutto nuovo nel Multiverso. In Infinity War Strange svela il suo piano perché non capisce solo che Thanos è una minaccia ma perché ritiene che anche Iron Man lo sia e trova il modo per far fuori entrambi. Mi sono sempre chiesto se Captain America non si fosse reso conto che Iron Man fosse rimasto ucciso e sentendosi completamente sconfitto decida di rimanere nel passato e godersi la vita che non è mai riuscito a vivere".



Si tratta naturalmente di una semplice teoria di un fan, che comunque ha aperto una grande discussione sui social, considerato l'argomento. I fratelli Russo nel frattempo hanno commentato le parole di Martin Scorsese mentre anche John Woo ha criticato le pellicole Marvel.