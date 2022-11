Doctor Strange contro i nazisti in una scena eliminata da Nel multiverso della follia

Doctor Strange come Indiana Jones 5, a caccia di nazisti? Si, almeno nella nuova scena inedita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia pubblicata dall'artista di WETA Digital Aaron Black.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un nuovo concept art rivela un universo alternativo pieno di aerei da combattimento della seconda guerra mondiale e popolato da soldati di diversi periodi storici. Non è chiaro quali implicazioni avrebbe avuto la scena nel contesto della storia, né se la sequenza sia mai stata filmata o se sia rimasta ferma alla sceneggiatura o ai bozzetti, ma come rivelato dal regista Sam Raimi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia esiste anche una versione di tre ore, quindi chissà quanto materiale scartato i fan non potranno mai vedere: fortunatamente, almeno questo interessante concept art è riuscito a vedere la luce del girono.

Ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness è disponibile su Disney Plus oppure per il mercato home-video. Il film è interpretato da Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff/The Scarlet Witch, Benedict Wong nei panni dello Stregone Supremo Wong, Chiwetel Ejiofor nei panni di Karl Mordo, Xochitl Gomez nei panni di America Chavez e Charlize Theron nel ruolo di Clea: quest'ultima dovrebbe presumibilmente tornare per il non ancora annunciato ufficialmente Doctor Strange 3, uno dei titoli papabili per colmare le tante date di uscita prenotate dai Marvel Studios per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Il prossimo film MCU in arrivo al cinema sarà Ant-Man & The Wasp: Quantumania, previsto per il 15 febbraio, mentre questa settimana dal 25 novembre la saga torna su Disney Plus con Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, scritto e diretto da James Gunn.