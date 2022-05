Doctor Strange nel Multiverso della Follia, gli X-Men esistono nel MCU? Facciamo chiarezza

Abbiamo discusso del futuro dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, dunque passiamo all'altra, attesissima proprietà intellettuale che presto farà il suo debutto nella scuderia dei Marvel Studios: gli X-Men.

Come ampiamente confermato in via ufficiale anche dalla nuova intervista di Patrick Stewart per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il Professor Charles Xavier ha fatto il suo debutto nel MCU, o per le meno in una realtà alternativa al MCU visitata da Doctor Strange durante gli eventi del film diretto da Sam Raimi. Ciò vuol dire che anche gli X-Men esistono nel MCU? Proviamo a fare chiarezza.

Il grande non detto del film, che però diventa evidente grazie a ciò che Sam Raimi e Kevin Feige mostrano ai fan, è che il Professor X di Doctor Strange nel Multiverso della Follia non è lo stesso dei film degli X-Men della Fox. Si tratta di un'altra variante che esiste solo nell'universo degli Illuminati, vagamente simile al Charles Xavier di X-Men: The Animated Series: dell'amato cartone animato degli anni '90, infatti, questo Charles Xavier riprende una sedia volante giallo brillante, evitando la canonica sedia a rotelle vista nei film della Fox, e proprio come la sua controparte animata il nuovo Xavier indossa un vestito verde scuro (nei film della Fox aveva abiti blu/grigio antracite).

Per quanto riguarda il resto degli X-Men, che non vengono mai nominati da questo Charles Xavier, è chiaro che ci sono gruppi di supereroi che esistono in un solo universo, o, per lo meno, non esistono per forza in tutti gli universi. Ad esempio Mordo degli Illuminati non ha mai sentito parlare degli Avengers nel suo universo (proprio come gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield), e allo stesso tempo il Doctor Strange del MCU non ha mai sentito parlare degli Illuminati. In base a queste informazioni, dunque, è lecito ipotizzare che gli X-Men non esistano nell'MCU, almeno per il momento.

