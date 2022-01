Doctor Strange nel Multiverso della Follia: tutte le Varianti che potrebbero comparire

Il trailer di Doctor Strange 2 arrivato insieme a No Way Home e ci ha finalmente fatto dare uno sguardo al secondo capitolo dedicato al personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch. Come sappiamo, la serie TV Loki ha introdotto il concetto di varianti e Multiverso, che tornerà anche in questo film. Ma quante versioni di Strange potremmo vedere?

A quanto pare più di quante potessimo immaginare. Infatti è praticamente sicuro l'arrivo in questo secondo film di Strange Supreme che ha esordito in What If...? Questo personaggio ha vissuto un percorso diverso rispetto alla sua versione nel MCU, in quanto l'incidente scatenante per lui non è stato l'infortunio alla mano, ma la morte di Christine Palmer. Questo lo ha portato a interessarsi alla magia oscura, per mezzo della quale è praticamente arrivato a distruggere la realtà stessa pur di riportare Palmer in vita. Quest'ultima, alla fine, si era detta inorridita dalle azioni di Strange, lasciando dunque questa versione del personaggio nella sua disperazione. Come sappiamo alla fine di What If...? Strange Supreme fa un patto con l'Osservatore per aiutarlo a difendere il Multiverso dal pericolo. Probabilmente nelle premesse al film è così che lui vede lo Strange del MCU: come un pericolo. E per questo, forse, interviene. O, un'altra opzione, è che in questo nuovo universo può avere la felicità che nel suo non avrebbe potuto trovare. Chissà, lo scopriremo molto presto.

In ogni caso, un'altra variante che potrebbe apparire è Defender Strange. L'abbiamo scoperta nel merchandise del film, dove indossa un costume nero e rosso. Si tratta probabilmente della versione dello stregone che aveva collaborato con i Defender originali. Un incontro che potrebbe rivelarsi molto interessante.

Potrebbero però apparire anche varianti meno note, che abbiamo visto soprattutto nei fumetti. Tra queste ci sono: Sir Stephen Strange, che era lo stregone di corte sotto Elisabetta I, una Strange donna che condivide segretamente il suo corpo con un demone, oppure a sorpresa anche Stephen Strange Jr., figlio del personaggio. Insomma, le possibilità sono potenzialmente infinite. Quali Varianti dello stregone vorreste vedere voi?