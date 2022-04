Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel nuovo trailer 2 personaggi di WandaVision!

Oltre al teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia pubblicato questa mattina per celebrare gli ultimi trenta giorni dall'uscita del film, la Marvel ha diramato adesso anche un nuovo trailer per l'attesissimo prossimo cinecomic del MCU.

Il filmato, che come al solito potete riprodurre all'interno del player che trovate nell'articolo, rivela il ritorno di due amatissimi personaggi di WandaVision, l'acclamata prima serie tv dei Marvel Studios prodotta in esclusiva per il servizio di streaming on demand Disney Plus: stiamo parlando di Billy e Tommy, i figli di Wanda, che come anticipato dalla scena post-credit della serie tv di Jack Schaeffer avranno molto probabilmente un ruolo fondamentale nel prossimo film di Sam Raimi con protagonista Benedict Cumberbatch.

Lo spot televisivo è incentrato sull'idea che sia Doctor Strange che Wanda stiano soffrendo di incubi ricorrenti, con Wanda che ovviamente continua a vedere i sui figli scomparsi quando la realtà che si era costruita per 'evadere' dalla propria vita era crollata alla fine di WandaVision. Secondo voi come continuerà la storia di Wanda durante gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altre letture, scoprite quella che dovrebbe essere la durata di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il film uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 4 maggio.