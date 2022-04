Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nel nuovo teaser un riferimento agli Eterni?

Nel nuovo teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è nascosto un riferimento agli Eterni, il team di semi dei introdotti nel Marvel Cinematic Universe dal film Eternals di Chloe Zhao.

Come potete vedere nell'immagine che trovate nel post in calce all'articolo, infatti, una ripresa con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) tratta dall'ultimo spot per il film di Sam Raimi mostra alcune incisioni sulla parete di quello che a prima vista sembrerebbe una sorta di tempio antico: alcuni fan dall'occhio di falco hanno notato che quelle incisioni sono identiche ai segni/rune dei Celestiali che adornano i costumi degli Eterni. Quanti segreti nasconderà Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Le aspettative dei fan continuano a salire, mentre manca sempre meno all'uscita del film nelle sale italiane.

Vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà dal 4 maggio in Italia, con due giorni d'anticipo rispetto all'esordio negli Stati Uniti, previsto invece per il 6 maggio. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher tra i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron, già autore di Loki e al momento maggior indiziato come probabile autore del nuovo film sugli X Men.

Nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.