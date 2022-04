Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel nuovo teaser c'è anche Tribunale Vivente!

Dopo la nuova occhiata al Professor X offerta dal trailer in versione 'allargata' di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un nuovo teaser potrebbe aver svelato ai fan la presenza di Tribunale Vivente nel film MCU.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, nell'ultimo teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia pubblicato nelle scorse ore il protagonista Doctor Strange e la nuova supereroina America Chavez vengono visti passare rapidamente attraverso molteplici realtà: ad un certo punto, sullo sfondo appare quello che sembrerebbe essere il Tribunale Vivente appare sullo sfondo, e il popolo di Twitter ha iniziato già a reagire e a festeggiare sulla piattaforma sottolineando il frame con numerosi post a tema.

I lettori dei fumetti Marvel Comics avranno sicuramente familiarità con il Tribunale Vivente, in quanto si tratta di uno dei più potenti personaggi Marvel in circolazione: l'entità cosmica a tre facce è responsabile della supervisione delle dimensioni alternative dell'universo Marvel, il che rende sensato il suo potenziale coinvolgimento in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Tra l'altro il Tribunale Vivente, già menzionato da Mordo nel primo film di Doctor Strange, nei fumetti ordinò la separazione delle Gemme dell'Infinito per impedire a chiunque di esercitare nuovamente i loro poteri, dunque considerando il legame di Doctor Strange con le gemme in generale e la gemma del tempo in particolare (citata anche in Spider-Man: No Way Home) non è da escludere che i fan questa volta ci abbiano visto giusto. Resta da vedere che ruolo avrà Tribunale Vivente nel film di Sam Raimi, che come saprete promette di includere una gran quantità di personaggi.

Il film uscirà dal 4 maggio in Italia. Per altre letture, Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrà anche gli jumpscare secondo Elizabeth Olsen.