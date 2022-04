Doctor Strange nel Multiverso della Follia, svelato il salto temporale dopo No Way Home

Pochi minuti fa è stata rivelata l'entità del salto temporale che separerà gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia da quelli di Spider-Man: No Way Home, del quale il cinecomic di Sam Raimi sarà a tutti gli effetti, se non un sequel, una continuazione.

Grazie a Fandango, è stato confermato che l'attesissimo sequel con Benedict Cumberbatch sarà ambientato pochi mesi dopo No Way Home, nel quale Doctor Strange ha avuto un ruolo fondamentale. Lo rivela una recente pubblicazione del portale, che in questi giorni ha diramato numerose interviste al regista Sam Raimi in concomitanza con la disponibilità delle prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: “Doctor Strange nel Multiverso della Follia riprende la storia di Stephen Strange pochi mesi dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, e vedrà i protagonisti - Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Wong (Benedict Wong) alle prese con il loro più grande nemico... le loro varianti".

La Saga del Multiverso è una narrazione connessa che il Marvel Cinematic Universe ha iniziato con WandaVision e sviluppato ulteriormente con Loki, What If e il già citato No Way Home, e che promette di deflagrare completamente con Doctor Strange 2. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà in Italia dal 4 maggio. Nel frattempo, continua la diatriba tra Marvel Studios e Joe Casey, creatore di America Chavez, una nuova supereroina dei fumetti Marvel che esordirà sul grande schermo nel film MCU.