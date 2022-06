Doctor Strange nel Multiverso della Follia, svelata la data d'uscita dell'home-video!

Oltre alla data di uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney Plus, da oggi per il nuovo film targato Marvel Studios possiamo svelarvi anche l'appuntamento con le edizioni home-video edite da Eagle Pictures per il mercato italiano.

Il film di Sam Raimi sarà disponibile per il mercato home-video nelle edizioni DVD, bluray e 4K UHD dal 26 luglio, a circa un mese dal debutto su Disney Plus, che invece avverrà il 22 giugno. Qui sotto l'elenco di tutti bonus esclusivi e i contenuti extra:

Featurette "C’e del metodo nella follia" – Unisciti ai membri dello staff e al personale Marvel nelle interviste in cui discutono del loro amore per Sam Raimi e scopri tutti i dettagli che rendono il film la quintessenza di Raimi stesso.

– Unisciti ai membri dello staff e al personale Marvel nelle interviste in cui discutono del loro amore per Sam Raimi e scopri tutti i dettagli che rendono il film la quintessenza di Raimi stesso. "Ti presentiamo America Chavez" - In questo divertente contributo conosceremo gli umili inizi di America nel mondo dei fumetti. Conosceremo Xochitl Gomez e si discuterà delle implicazioni del suo potere unico nel presente e nel futuro del MCU.

- In questo divertente contributo conosceremo gli umili inizi di America nel mondo dei fumetti. Conosceremo Xochitl Gomez e si discuterà delle implicazioni del suo potere unico nel presente e nel futuro del MCU. La creazione del Multiverso - Scrivere un film Marvel non è un compito facile. In queste interessanti featurette ci tufferemo nella sfida che lo sceneggiatore Michael Waldron ha affrontato nel creare la spiazzante e sorprendente storia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

- Scrivere un film Marvel non è un compito facile. In queste interessanti featurette ci tufferemo nella sfida che lo sceneggiatore Michael Waldron ha affrontato nel creare la spiazzante e sorprendente storia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Bloopers "La gaffe" – Uno sguardo ad alcuni momenti divertenti durante le riprese

– Uno sguardo ad alcuni momenti divertenti durante le riprese Scene tagliate - “A Great Team”, “Pizza Poppa”, “It's Not Permanent”

- “A Great Team”, “Pizza Poppa”, “It's Not Permanent” Commento Audio - Guarda il film con il commento audio di Sam Raimi, Richie Palme, e Michael Waldron.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà anche in formato IMAX su Disney Plus.