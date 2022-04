Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo spot sprigiona Scarlet Witch

Mentre iniziano a palesarsi piccoli indizi su possibili collegamenti tra Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il nuovo film degli X Men, che presto debutteranno nel MCU, dal Giappone arriva un nuovo spot televisivo ufficiale per l'attesissimo cinecomic di Sam Raimi.

Nel filmato promozionale, come al solito disponibile in calce all'articolo, i fan possono dare uno sguardo all'incubo di Wanda Maximoff, incentrato sui due suoi figli Billy e Tommy: i figli di Wanda sono apparsi per la prima volta nella serie WandaVision su Disney+, al termine della quale Wanda è stata costretta a rinunciare alla realtà alternativa che aveva creato tramite i suoi poteri; così facendo i suoi figli sono stati cancellati dall'esistenza, ma nel finale Scarlet Witch si rendeva conto che Billy e Tommy esistono da qualche parte nel vasto Multiverso. Secondo molte teorie dei fan, sarà questa la missione di Wanda nel sequel di Doctor Strange: trovare i suoi figli ovunque si trovino al di fuori del MCU.

Ricordiamo che, secondo quanto riferito, Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà ricco di sorprese, più ricco perfino di Avengers: Infinity War, Endgame e Spider-Man: No Way Home messi insieme, come rivelato nelle scorse ore: che tutti i leak e le indiscrezioni degli scorsi mesi, dalla presenza del nuovo Wolverine a quella del Deadpool di Ryan Reynolds, passando per il ritorno di Patrick Stewart e Tobey Maguire e arrivando fino al debutto di Tom Cruise come variante Iron Man siano veri? I fan non vedono l'ora di scoprirlo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà il 4 maggio in Italia.