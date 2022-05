Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il settimo miglior esordio della storia USA!

Dopo 2 milioni incassati in Italia da Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel solo giorno d'apertura (mercoledì 4 maggio), per il cinecomix Marvel Studios stanno arrivando in questi minuti i numeri ufficiali del primo week-end per il mercato nord-americano: e a quanto pare sono da record.

Dopo i $90 milioni (incluse le anteprime) incassati ieri venerdì 6 maggio, gli analisti indicano un weekend tra $198,8 e $200 milioni di dollari, che porterebbero Doctor Strange nel Multiverso della Follia nella top10 dei migliori esordi della storia del box office nord-americano, nonché il miglior esordio della Disney durante la pandemia. A livello internazionale il film è già arrivato a $139,3 milioni fino e a week-end finito ci si aspetta un totale di circa $229,3 milioni, il che significa che nel primo week-end il film supererà facilmente le proiezioni di $300 milioni a livello globale.

Ma non è tutto, dato che il giorno di apertura nazionale di Doctor Strange 2 rappresenta il settimo maggior debutto nella storia del box office, risultato che spinge il franchise del Marvel Cinematic Universe ad occupare cinque slot nella top10 dei migliori esordi di sempre. E chissà quanto avrà incassato il solo AMC Empire di Times Square, a New York, che nel giorno d'apertura aveva organizzato 74 proiezioni diverse per Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

E voi avete già visto il nuovo film del Marvel Universe? Ditecelo nei commenti!