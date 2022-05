Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quante saranno le scene post-credit?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta per sbarcare nelle sale cinematografiche dopo mesi di attesa ma il film è stato presentato in anteprima mondiale poche ore fa. Molte persone hanno finalmente potuto vedere il film e i segreti dell'opera di Sam Raimi sono stati svelati. Ad esempio il numero delle scene post-credit.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nelle sale cinematografiche da domani, mercoledì 4 maggio. Potete in ogni caso recuperare il trailer di Doctor Strange 2 in attesa di scoprire cosa riserverà il film.



Il film di Sam Raimi avrà due scene post-credit, quindi è consigliabile rimanere ben oltre il termine del film per poter assistere alle due sequenze che chiuderanno questo nuovo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe. Nel cast del film anche Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia si tuffa a capofitto nei concetti del multiverso introdotti in Spider-Man: No Way Home e nella serie tv disponibile su Disney+, Loki, con protagonista Tom Hiddleston.

Potrebbe rappresentare davvero un punto di svolta clamoroso per il futuro del franchise, iniziato nel 2008 con il primo film di Iron Man.



Sam Raimi ha voluto Danny Elfman a tutti i costi; il compositore è tornato a collaborare con il regista dopo la trilogia di Spider-Man.