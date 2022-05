Doctor Strange: per la Olsen, Scarlet Witch 'non è un modello da seguire'

In una recente intervista, Elizabeth Olsen ha lasciato delle dichiarazioni molto interessanti su Scarlet Witch, il personaggio da lei interpretato a più riprese nel MCU e, di recente, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

La popolarità raggiunta da Scarlet è tale che, secondo alcuni fan, l'ultima pellicola di Doctor Strange sarebbe, invece, un film su Scarlet Witch.

Al netto della fama di cui gode il suo personaggio, però l'attrice non sarebbe così sicura che possa rappresentare un esempio per i più giovani. Infatti, la Olsen ha dichiarato che vorrebbe evitare che si prenda Scarlet per un modello o un'ispirazione. La Olsen ha spiegato che sarebbe da evitare l'effetto emulativo che le azioni di Scarlet potrebbero avere sui più piccoli, affermando che "mi preoccupo quando le persone iniziano a dire: «È un modello per i bambini?»", spiegando poi che "non mi piace affatto rispondere a questa domanda, perché è una donna che ha commesso grandi errori e non voglio pensare a lei come a un modello, che incoraggia i bambini a commettere errori violenti".

Per quanto riguarda il viaggio compiuto da Scarlet Witch, partendo da Wanda Vision sino ad arrivare all'ultimo episodio sul dottor Stephen Strange, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia, la Olsen si è definita entusiasta di aver potuto mostrare tutti quelle sfaccettature di un personaggio da lei definito "multicolore".