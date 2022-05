Doctor Strange nel Multiverso della Follia sbanca l'Italia: oltre 2 milioni in un giorno!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è appena arrivato in Italia e, come prevedibile, ha già iniziato la sua conquista del box office con un incasso di oltre 2 milioni di euro nel giorno di debutto, mercoledì 4 maggio.

Con un bottino di 2,02 milioni di euro, Doctor Strange nel Multiverso della Follia segna il sesto miglior giorno di esordio per un film con personaggi Marvel, dietro solo all'irraggiungibile Avengers: Endgame (5,3 milioni di euro), Avengers: Infinity War (3,08 milioni di euro), Spider-Man: No Way Home (2,9 milioni di euro), Spider-Man 3 di Sam Raimi (2,7 milioni di euro) e il primo Avengers (2,3 milioni di euro): la sua prova dimostra ancora una volta quanto per le sale italiane non siano dannoso tanto le mascherine e le varie restrizioni, quanto l'assenza di titoli forti in grado di attirare il pubblico.

Grazie al risultato del film Marvel Studios distribuito da Disney, infatti, l’incasso totale di mercoledì 4 maggio è stato di 2,2 milioni di euro (un +535% in rialzo rispetto a mercoledì scorso), con la presenza di 313,367 mila spettatori per 2.645 sale. Piange il resto della classifica, con Downton Abbey II: Una nuova era al secondo posto con 48mila euro (totale di 564.810) e Animali fantastici: I segreti di Silente al terzo posto, con 42mila euro (totale di 7,6 milioni). La top5 è chiusa da Leonardo Pieraccioni e Robert Eggers, con Il sesso degli angeli a 15mila euro (totale di 1,2 milioni) e The Northman a 14mila euro (totale di 919,136 mila euro).

