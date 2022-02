Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Sam Raimi è davvero il regista giusto?

L'ultimo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha lasciato tutti a bocca aperta anche se inizialmente in molti si chiedevano se non fosse stato un errore chiamare Sam Raimi per sostituire Scott Derrickson alla regia di questo sequel, dopo i risultati raggiunti dal primo film. Tuttavia, lo stesso Derrickson ha benedetto Raimi.

Come detto, perfino Scott Derrickson ha dato la sua benedizione a Raimi quando gli è stato chiesto cosa pensasse del fatto che il leggendario regista avesse preso il suo posto alla regia di Doctor Strange 2. Ricordiamo che Derrickson lasciò la produzione del sequel per divergenze creative ed è un vero peccato dato che inizialmente si era detto che Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarebbe stato il primo film veramente horror dei Marvel Studios e Derrickson ha un trascorso da regista horror di prima categoria.

Anche Raimi viene da quel mondo - come dimenticare il leggendario La casa - ma se i Marvel Studios come prevedibile abbiano voluto smorzare un po' i toni horror inizialmente previsti per aggiungere un po' più di ironia, la scelta di Raimi sembra la più naturale, e alcune sequenze dell'ultimo trailer di Doctor Strange 2 rimandano direttamente a quanto visto in La casa 2 e L'armata delle tenebre, con il protagonista Ash alle prese con versioni alternative di se stesso.

Non ultimo, Sam Raimi conosce benissimo l'universo Marvel avendo già diretto per la Sony la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, con quest'ultimo che ha fatto ritorno nei panni di Peter Parker nel recente Spider-Man: No Way Home, al fianco di Tom Holland e Andrew Garfield.

Insomma, nonostante il cambio di regia, ci sono tutte le premesse affinché Raimi svolga un gran lavoro e il film è comunque uno dei più attesi dell'anno. Con una trama ancora piena di misteri, alcuni fan pensano che Doctor Strange 2 possa ispirarsi a House of M.