Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quale sarà alla fine il ruolo di Wanda?

Sin dal primo trailer di Doctor Strange 2, arrivato da poco, abbiamo capito che Wanda Maximoff avrebbe avuto un ruolo importantissimo nel prossimo film dedicato allo stregone. Ma quale sarà precisamente il suo compito nella pellicola? Ecco la teoria.

In una fan art di Doctor Strange 2 abbiamo visto Wanda Maximoff e Strange l'una contro l'altro. Inizialmente, infatti, molti pensavano che il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen avrebbe vestito i panni del villain nella pellicola. Tuttavia dai primi frame sembra che Strange potrebbe chiedere aiuto a Maximoff. I poteri della potentissima superumana si sono evoluti notevolmente nel corso di WandaVision, anche se lei non è del tutto stabile in seguito all'incidente a Westview.

Nel trailer si vede chiaramente Scarlet Witch che prepara quello che sembra essere un incantesimo di evocazione, che va a supportare la teoria secondo cui Strange ha bisogno della sua magia del caos e della sua conoscenza arcana per salvare il Multiverso. Secondo quanto sappiamo infatti Wanda Maximoff ha abbracciato il suo potere magico del caos e ha trascorso il suo tempo tempo in montagna a studiare il Darkhold, diventando potenzialmente la massima autorità in materia multiversale. Staremo a vedere. Secondo voi quale sarà il ruolo del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen nel film? Fatecelo sapere nei commenti!