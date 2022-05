Doctor Strange nel Multiverso della Follia rischia di non uscire in Cina: ecco perché

In questi com'è normale che sia si sta facendo un gran parlare dei possibili incassi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, molto atteso per la nuova linfa di denaro che porterà nelle sale di tutto il mondo. A quanto pare, però, il film Marvel rischia di non uscire in Cina.

Il motivo è il più banale che ci sia: a quanto pare, infatti, nel sequel di Sam Raimi con protagonista Benedict Cumberbatch ci sarebbe una scena in cui appeso ad un chiosco di giornali si vede una copia del The Epoch Times, un quotidiano internazionale che si oppone al Partito Comunista Cinese. Il film in queste ore è stato sottoposto alla rigidissima censura cinese, e secondo quanto riportato da Deadline è 'molto improbabile' che riesca ad ottenere un'approvazione.

Al momento la Disney non ha commentato la notizia, ma a quanto pare la maledizione della Marvel in Cina è destinata a continuare: nella Repubblica popolare cinese, infatti, l'ultimo film MCU ad essere distribuito è stato Avengers: Endgame, che in quel mercato incassò la bellezza di $629 milioni di dollari. Da allora, tanto per la pandemia quanto per varie polemiche, Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home non hanno ricevuto una distribuzione in Cina.

Come sempre vi terremo aggiornati su quella che rischierà di essere una grossa decisione sul destino commerciale del film. Per altri approfondimenti, scoprite tutti i camei confermati e non di Doctor Strange 2: il film uscirà in Italia dal 4 maggio.