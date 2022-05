Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando esce su Disney Plus? Un po' di numeri

Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta andando alla grande al box office e nei giorni scorsi ha superato i 700 milioni di dollari d'incasso a livello globale, ma i fan già si domandano quando uscirà su Disney Plus. Proviamo a rispondere.

Innanzitutto, vi segnaliamo che nelle scorse ore l'account Instagram ufficiale di Disney+ Germania ha condiviso un post che segnalava Doctor Strange nel Multiverso della Follia tra le uscite di giugno 2022, ma la pubblicazione è stata cancellata poco dopo. Probabilmente si tratta di un errore, anche perché la data del 22 giugno sarebbe troppo in anticipo sui tempi rispetto alle recenti pubblicazioni Marvel Studios. Ciò non vuol dire che bisognerà aspettare ancora mesi e mesi per vedere il film di Sam Raimi comodamente da casa, dato che, esaminando il passato recente dei film MCU sulla piattaforma possiamo provare a capire quando esattamente Doctor Strange 2 sarà disponibile su Disney Plus.

Al momento Disney per i suoi film ha un'esclusiva cinematografica di 45 giorni, tuttavia per i titoli MCU la finestra temporale è stata allungata di qualche settimana: ad esempio, nel caso di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, dopo l'esordio nei cinema il 3 settembre 2021 il film è arrivato sul servizio di streaming il Disney+ Day, il 12 novembre 2021, con un divario di 70 giorni, 10 settimane intere. Questo approccio è stato ripetuto con Eternals, arrivato nelle sale il 5 novembre 2021 e sbarcato su Disney+ il 12 gennaio, dopo quasi 10 settimane (68 giorni) di run nelle sale.

È dunque ragionevole presumere che la data di pubblicazione di Disney Plus Germania, e che una data più plausibile per l'uscita di Doctor Strange 2 su Disney+ potrebbe essere il 22 luglio: non solo si tratta di un venerdì, data preferita per le anteprima dei nuovi film sulla piattaforma, ma è anche un venerdì che cade nella settimana successiva al finale di Ms Marvel (che, con sei episodi a partire dall'8 giugno, terminerà mercoledì 13 luglio). La mossa permetterebbe alla Marvel di tornare su Disney Plus con un nuovo contenuto, mentre Thor Love & Thunder sarà già nelle sale (6 luglio in Italia, 8 luglio in America) e in attesa del lancio di She Hulk sulla piattaforma (17 agosto).

Andrà davvero così? Staremo a vedere. Nel frattempo, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dal mondo Marvel.